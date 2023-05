Zapisy na spotkanie młodych w Wolinie

Warsztaty od ceramicznych po teatralne czy malarskie, zajęcia sportowe, koncerty zespołu Siewców Lednicy i ks. Macieja Czaczyka, a przede wszystkim świadectwa, spotkania modlitewne. To wszystko czeka na uczestników Archidiecezjalnych Dni Młodych, które od 8 do 10 czerwca odbędą się w Wolinie.

Trwają zapisy na to wydarzenie.Bogaty program to jedno, ale najważniejsze jest, co innego.- Dni Młodych to przede wszystkim okazja do spotkania i doświadczenia wspólnoty młodych ludzi w Kościele, wspólnego poznawania, przebywania ze sobą, nawiązywania personalnych relacji na żywo, a nie w świecie online. To dla młodzieży z różnych części naszej archidiecezji czas refleksji, modlitwy, ale także wspólnej radości i zabawy - mówi Paulina Fryszka z Fundacji Szczecińska.Wspólne wyjazdy integrują grupę - przyznaje ks. Paweł Wiśniewski z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie Dąbiu, który wybiera się na ADM-y z kilkunastoosobową grupą młodych. - Przede wszystkim największa atrakcja, moim zdaniem, to koncerty muzyki chrześcijańskiej. W rytm tej muzyki będziemy, mam nadzieję, tańczyć i integrować się. W myśl zasady i do tańca, i do różańca.Zapisy trwają do 6 czerwca. Więcej szczegółów na ichtis.info