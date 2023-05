Awaria sieci wodociągowej

Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Część mieszkańców gmin: Golczewo i Kamień Pomorski nie ma wody.

Dotyczy to miejscowości Niemica, Koplino, Dargoszewo, Śniatowo, Benice. Jak informuje Zakład Usług Publicznych w Golczewie, trwa naprawianie wodociągu. Ma to potrwać do godziny 16.