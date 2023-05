Żołnierze biorą się za szkolenie kobiet [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Żołnierze nauczą panie, jak bronić się przed napastnikami. "Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku” - to nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zajęcia w województwie zachodniopomorskim odbędą się w Gryfinie. Można się już na nie zapisywać. W zajęciach mogą wziąć udział pełnoletnie kobiety. Odbywają się one w weekendy.



- To w sumie czterogodzinny trening - mówi kpt. Bartłomiej Kulesza z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie: - Są to wykwalifikowani instruktorzy z jednostek wojskowych, którzy na co dzień trenują walki w ręcz. Równocześnie będzie można uczestniczyć w programie pierwszej pomocy oraz poznać zasady zdrowego trybu życia. Jest to bardzo ważny program, bo dzięki niemu wojsko otwiera się jeszcze bardziej dla społeczeństwa. Robimy więc to do czego zostaliśmy powołani - do służby społeczeństwu.



Zajęcia odbędą się 24 i 25 czerwca w hali sportowej przy ul. Parkowej 1a w Gryfinie.