Awaria schodów ruchomych na dworcu Szczecin Główny. Naprawa potrwa do wakacji

Dworzec kolejowy Szczecin Główny. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum] Dworzec kolejowy Szczecin Główny. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Najważniejsze ruchome schody na kolejowym dworcu Szczecin Główny wyłączone z użytkowania - co najmniej do wakacji.

Urządzenie łączące główny hol z kładkami na perony jest uszkodzone. O sprawie poinformował jeden ze słuchaczy naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji".



- Jedne i drugie, do góry i na dół, są wyłączone. Nie chcę tutaj opisywać sytuacji podróżnych, którzy z wielkimi walizkami schodzą po schodach i wchodzą do góry - mówił słuchacz.



Zepsuły się m.in. elementy napędu poręczy. Wykonawca ma jednak problemy z dostępem do części - przyznał Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP S.A.



- Musimy wymienić poręcze na całej długości. To są to dość długie schody ruchome, więc ten element jest pokaźny. Oprócz tego w tych schodach będą wymieniane elementy współpracujące z poręczami - mówi Sarna.



Bartłomiej Sarna dodał, że podróżni mający problem z pokonaniem tradycyjnych schodów, mogą skorzystać z wind.



Naprawa ma potrwać do końca czerwca. Potem schody do użytkowania ma dopuścić Transportowy Dozór Techniczny.