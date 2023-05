800 plus zamiast 500 plus. Co na to szczecinianie? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

500 plus wzrośnie do 800 złotych. To pierwsza waloryzacja świadczenia od momentu uruchomienia programu rodzina 500 plus.

Zapowiedział ją lider PiS Jarosław Kaczyński, podczas niedzielnej konwencji w Warszawie.



Zasady przyznawania się nie zmienią, co oznacza, że 800 plus będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do lat 18 - bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wyższe świadczenie ma być wypłacane wraz z początkiem nowego roku.



A co na ten temat sądzą mieszkańcy Szczecina? - to sprawdził nasz reporter. - 800 zł, to chyba dobrze, przy tej stopie inflacji tym bardziej. - To jest rozdawnictwo i powinno się skończyć, bo to wszystko idzie z naszych pieniędzy. - Dla tych, którzy są w takiej potrzebie to istotne. - Super, cieszymy się z tego, dziecku można coś kupić, zainwestować w nie. - Dużo było biedy, te 800 zł to pomoc. - Jest dobra, ale dla tych którzy mają mało, ale nie dla każdego po równo... - Jak wiedziecie, są różne zdania, ale wszystkie dzieci są równe - mówili szczecinianinie.



Przypomnijmy, że program Rodzina 500 plus wystartował w kwietniu 2016 roku. Obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci.