Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do końca 2029 roku powstanie nowy tor podejściowy do portu w Świnoujściu. Harmonogram inwestycji przedstawił w "Rozmowach pod krawatem" Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Nowy tor ma mieć 65 kilometrów długości i 500 metrów szerokości. Ma umożliwić wpłynięcie dużych kontenerowców do terminalu, który ma powstać na wschód od gazoportu.



Brane pod uwagę były różne warianty. Wybrany został taki, który omija niemieckie wody - mówi Wojciech Zdanowicz.



- Spojrzeliśmy na nową trasę wschodnią. To jest istniejąca trasa żeglugowa z portów Szczecin i Świnoujście w kierunku północno-wschodnim. I właśnie tamten wariant wyszedł nam jak najbardziej korzystnie. Nie przebiega on przez żadne obszary środowiskowo wrażliwe - mówi Zdanowicz.



Inwestycja będzie kosztowała 10 miliardów złotych.