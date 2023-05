Więcej plażujących, więcej patroli w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W tym roku plaża strzeżona w Świnoujściu nie tylko na odcinku wybrzeża. Ratownicy będą obecni wzdłuż całej plaży na Uznamie. Dzięki temu wszyscy plażowicze będą mogli czuć się bezpiecznie.

Do tej pory na kąpielisku Uznam w Świnoujściu strzeżony był środkowy wycinek plaży i jego krańce, czyli miejsca w których pojawiało się najwięcej plażowiczów, ale w ostatnich latach wybudowanie nowych hoteli sytuację na plaży zmieniło - mówi Karolina Samitowska, kierownik kąpieliska.



- To kąpielisko można powiedzieć, że rozlało się po tej plaży, już po całości. Nasze patrole mobilne musiały jeździć na miejsca niestrzeżone i udzielać ludziom pomocy - dodaje Samitowska.



Zarządcy postanowili, że część ratowników plażę strzegło będzie mobilnie.



- Nie ma czegoś takiego, że tutaj strzeżemy i ci ludzie nas interesują, a tamci, trochę dalej nas nie interesują i mogą się topić. Stąd też idziemy w patrole mobilne - piesze. Jeżeli chodzi o skuter wodny, to będą to patrole wzdłuż wybrzeża. Zmieniamy w tym roku podejście do strzeżenia plaży, nie tylko z wieży w wyznaczonym miejscu - podkreśla Samitowska.



Kąpielisko Uznam funkcjonowało będzie od 24 czerwca do 3 września.