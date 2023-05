Zamknięcie neurologii w koszalińskim szpitalu. Marszałek komentuje

Winni sytuacji w szpitalu w Koszalinie są "politycy, którzy szczują" - uważa marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Jemu formalnie podlega placówka, która właśnie ogłosiła zamknięcie oddziału neurologii, co spotkało się z protestami mieszkańców Koszalina. Olgierd Geblewicz w trakcie sesji sejmiku stwierdził, że jeżeli "szczucie się nie skończy, to neurologia nie będzie jedyna".W środę na naszej antenie poseł Koalicji Polskiej-PSL Radosław Lubczyk po raz kolejny wytykał, że winnymi sytuacji są właśnie marszałek Olgierd Geblewicz, senator Stanisław Gawłowski oraz dyrektor placówki.- Po pierwsze dyrektor Kondraszewski jest dyrektorem tego szpitala, pan senator Gawłowski jest przewodniczącym Rady Społecznej szpitala, a pan marszałek Geblewicz jest organem założycielskim. Tylko do nich można mieć pretensje o to, że ten oddział neurologii nie działa. Kondraszewski wprowadził tam taką atmosferę, że mógłbym wymienić kilkadziesiąt przypadków lekarzy, którzy odeszli z tego szpitala tylko dlatego, że Kondraszewski mówi do nich: "Nie chcesz pracować w tym szpitalu? To..." - mówi Radosław Lubczyk.Zdaniem marszałka Olgierda Geblewicza, to polityczne "szczucie", także przez prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego.- Tam są konkretni ludzie, niezbyt liczni, którzy po prostu po pewnym czasie i tego typu presji najzwyczajniej w świecie nie wytrzymują. Jak dalej politycy w Koszalinie będą się tak bawić, to neurologia nie będzie jedyna. Ja tam przyjadę do tego Koszalina i w końcu opowiem prawdę mieszkańcom, o tym jak nieodpowiedzialni politycy robią są używkę na bardzo poważnej, apolitycznej sprawie - powiedział Geblewicz.Do szpitala w Koszalinie, z racji centralnego położenia w regionie, trafiają "wszystkie najtrudniejsze przypadki" z okolicy, więc ludzie są przepracowani - stwierdził Geblewicz. Według polityka PO, placówka nie ma pieniędzy, bo procedury i kontrakty są tak wycenione, jakby "nie było widać tego szczególnego położenia szpitala".