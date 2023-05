Nowe propozycje ws. edukacji seksualnej dzieci. Co na to szczecinianie? [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rodzice wiedzą najlepiej, a nauczyciele powinni być szkoleni - tak projekt obywatelski ustawy pt. "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców" komentują mieszkańcy Szczecina.

Zwiększa on uprawnienia rodziców do kontroli treści, jakie prezentowane są ich dzieciom. Mowa m.in. o edukacji seksualnej, wprowadzanej do szkół przez niektóre organizacje.



Projekt kładzie również nacisk na wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która takie zajęcia miałaby prowadzić.



Na ten temat z mieszkańcami Szczecina rozmawiał nasz reporter: - Myślę, że tylko i wyłącznie rodzice powinni mieć na to wpływ, czy chcą, aby ich dzieci brały udział w takich zajęciach. - A jeśli chodzi o treści, to musi być zrobiony wywiad z dziećmi i nastolatkami, jakie informacje byłyby dla nich interesujące. - Teraz każde środowisko jest inne i nie można przekazywać treści negatywnie na nie wpływające. - Przede wszystkim chciałabym, aby w szkole była otwartość na różne opcje i orientacje. - Powinny być jakieś szkolenia dla kadry, aby pokazać im te stopnie rozwojowe u dzieci. - Powinni to ustalać przede wszystkim z rodzicami. - Nauczyciele i szkoła tylko do pomocy i wsparcia.



Zbiórka podpisów trwa do końca lipca, wspierają ją działacze Prawa i Sprawiedliwości. Aby projekt mógł trafić do Sejmu, potrzebnych jest co najmniej 100 tysięcy podpisów.