Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W czerwcu mogą powrócić stacjonarne kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Starają się o to władze Brandenburgii.

Jak tłumaczą, to przez napływ nielegalnych migrantów, którzy z Polski przedostają się do Niemiec.



Nie ma mowy o stawianiu barier czy szlabanów, natomiast na granicy mają stanąć funkcjonariusze, którzy będą mogli odmawiać wjazdu do kraju. Chodzi przede wszystkim o migrantów m.in. Afganistanu, Jemenu, Syrii i Somali.



Rząd Niemiec zamierza zawrzeć z krajami, z których migranci pochodzą umowy zezwalające na ich odsyłanie.