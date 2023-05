Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Uciekał przed policjantami, doprowadził do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Mężczyzna trafił do aresztu, ale policja poszukuje świadków tego zdarzenia.

Wszystko działo się 14 maja około godz. 10:00 w Nowogardzie. Kierowca Audi jechał ulicą Pileckiego, kiedy policjanci chcieli go zatrzymać, zaczął uciekać.



W pewnym momencie wysiadł z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Został wtedy zatrzymany. Jak informują policjanci, był pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Miał także zakaz prowadzenia pojazdów.



Swoim rajdem po mieście stworzył także zagrożenie dla innych kierowców i pieszych. Pirat trafił do aresztu na dwa miesiące - tak zdecydował sąd.



Każdy kto widział, co się wtedy wydarzyło, powinien skontaktować się z policjantami z Nowogardu lub Goleniowa.