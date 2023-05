79. rocznica bitwy pod Monte Cassino [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

18. maja 1944 roku wojska 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyły klasztor na Monte Cassino. Był to punkt zwrotny kampanii włoskiej w czasie II wojny światowej.

Zdobycie klasztoru przez Polaków umożliwiło wojskom alianckim marsz na Rzym - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.



- To było najważniejsze umocnienie na linii Gustawa, w pasie umocnień, który w tamtym czasie był praktycznie nie do zdobycia. Warto dodać, że zanim Polacy podjęli walkę o to wzgórze, były wcześniej trzy natarcia - mówi Męciński.



W Szczecinie uroczystości rocznicowe odbyły się pod tablicą upamiętniającą pułkownika Tadeusza Sokołowskiego. Znajduje się ona na terenie szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej.



Tadeusz Sokołowski w trakcie II wojny światowej był medykiem polowym, chirurgiem i specjalistą w dziedzinie traumatologii - dodaje Krzysztof Męciński.



- Podczas bitwy o Monte Cassino to właśnie pan profesor Tadeusz Sokołowski był tą osobą, która operowała najcięższe zranienia żołnierzy walczących pod Monte Cassino. To on ratował im życie i zdrowie - mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN.



Pułkownik Tadeusz Sokołowski po zakończeniu II wojny światowej osiadł w Szczecinie i pomagał w tworzeniu Akademii Lekarskiej, obecnie znanej jako Pomorski Uniwersytet Medyczny. Zmarł w 1965 roku. Pochowany jest na Cmentarzu Centralnym.