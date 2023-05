Pierwsza lodówka społeczna stanęła w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Osoby głodne i potrzebujące mogą skorzystać z pierwszej w Kołobrzegu lodówki społecznej, która w czwartek rozpoczęła działalność. Wewnątrz pojawiła się pierwsza żywność.

Lodówka stanęła przy ulicy Jana Pawła II, niemal w samym centrum miasta. Zamontowało ją starostwo powiatowe na wniosek mieszkanki, która apelowała o otwarcie miejsca, w którym osoby głodne mogą otrzymać pomoc.



Jest nią Aleksandra Pęcak, która zachęca do pobierania posiłków z lodówki i zadeklarowała, że jako wolontariuszka będzie się nią opiekowała.



- Nie ma czego się wstydzić. Ta lodówka ma być tutaj dla tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Zaoferowałem swoją pomoc i dysponuję czasem, aby tutaj być dwa razy dziennie. Sprawdzać daty, sprzątać i dbać o to, żeby ta lodówka cały czas była zapełniona - mówi Pęcak.



Pierwsze posiłki w lodówce zapewniły lokalne hotele. Ważne, aby do dzielenia się jedzeniem włączyli się także mieszkańcy, którzy posiadają nadmiar produktów przydatnych do spożycia. Powinni oni jednak pamiętać, że przetwory własne muszą być odpowiednio zapakowane i opisane, włącznie z datą przygotowania. Produkty oryginalnie zapakowane powinny natomiast posiadać widoczną aktualną datę ważności.