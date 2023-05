Nowe hybrydy dla gminy Szczecinek [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejny samorząd w województwie zachodniopomorskim otrzymał dofinansowanie na zakup pojazdów hybrydowych typu plug-in, czyli z wtyczką. Chodzi o kwotę 150 tysięcy złotych. Dwa nowe samochody trafią do gminy Szczecinek.

Pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć zużycie paliwa i emisje szkodliwych substancji do atmosfery. Środki, które pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pokryją połowę kosztu zakupu pojazdów.



- Mam nadzieję, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne projekty, z których będziemy mogli korzystać - mówi wójt gminy Szczecinek Ryszard Jasionas. - Taki sprzęt w postaci pojazdów elektrycznych czy hybrydowych jest wręcz obowiązkowy, bowiem my jesteśmy w tej chwili wizytówką budowy systemów elektrycznych i produkcji energii elektrycznej w naszym regionie, więc trudno byłoby mówić, żeby nie korzystać z własnych źródeł energii.



Auta mają zredukować emisje CO2 o blisko tonę - mówi prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Subocz.



- Już w ostatnim czasie 48 takich pojazdów trafiło do samorządów naszego województwa. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera różnego rodzaju działania, które dbają o środowisko, ekologię m.in. zakupu takich samochodów elektrycznych czy hybrydowych typu plug-in.



Oba pojazdy mają zostać zakupione do końca sierpnia 2023 roku.