Ruszyła budowa terminala instalacyjnego dla farm wiatrowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Świnoujściu ruszyły pierwsze prace przy budowie terminala instalacyjnego dla farm wiatrowych.

W ramach rozpoczętej inwestycji powstaną place składowe i prawie 500 metrowe nabrzeże dla statków - mówił Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.



- Tak jak zakładaliśmy, jesteśmy zgodnie z planem i terminami rozpoczęcia budowy terminala offshore w Świnoujściu. Bardzo się cieszę i przede wszystkim to jest pierwsza taka w terenie wizualizacja tego terminala. Prace, przede wszystkim porządkowe, które się teraz odbywają, są pierwszym elementem całego procesu budowy terminala - mówił Gróbarczyk.



Polityczna opozycja uważała, że nic z tego nie wyjdzie - przypominał Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- "PiSowskie obietnice i nic z tego nie będzie. Pogadają. Czemu oni się w ogóle chwalą? Przecież nic z tego nie będzie, nic nie wybudują". Jak widać wszystko idzie zgodnie z planem i niech tak zostanie. Trzeba tylko przypomnieć, że jest to fragment o wiele większej inwestycji, która obejmie zarówno farmy na Bałtyku, ale też port instalacyjny i fabrykę gondoli, która ma być tworzona w Szczecinie - mówił Dobrzyński.



Wstępnie szacowany koszt inwestycji to pół miliarda złotych. Terminal wybudują wspólnie spółka Orlen Neptun oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.