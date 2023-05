Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji Odry [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Zakłada ona m.in. ogromny program inwestycyjny w ramach, którego mają powstać nowe sieci kanalizacyjne.

Będą też zmodernizowane lub wybudowane oczyszczalnie ścieków - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- Należy wybudować blisko trzy tysiące kilometrów nowej kanalizacji ściekowej i blisko 129 zmodernizować lub wybudować nowych oczyszczalni ścieków. Proszę sprawdzić, jaki to jest zakres i ogrom prac - podkreśla Gróbarczyk.



Ustawa zakłada też powołanie Inspekcji Wodnej z dużymi kompetencjami. Będzie ona mogła np. czopować nielegalne kolektory ściekowe.



- Będzie mogła posiadać broń, będzie zajmowała się czopowaniem i usuwaniem nielegalnych rur czy zrzutów. Będzie miała możliwość kontroli i dotkliwych kar - bo to jest dla nas istotne - od 1000 zł do 5000 zł jako wykroczenie. W decyzjach administracyjnych aż do miliona zł - dodaje Gróbarczyk.



Celem nowej specustawy o rewitalizacji rzeki Odry jest zapobieganie zdarzeniom, jakie

miały miejsce w ubiegłym roku.



Ustawa ma też uprościć procedury administracyjne i w ten sposób przyspieszyć realizację inwestycji w ochronę środowiska.