Alternatywne dojście do plaży w Świnoujściu. Jest pomysł i deklaracja

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Jest pomysł i deklaracja wykonania nowych rozwiązań dotarcia do plaży w Świnoujściu w okolicach terminalu LNG. Miesiąc temu jedyna droga do plaży i zabytków sąsiadujących z terminalem została zamknięta.

Przede wszystkim ze względu na zakaz przebywania w okolicy terminalu w związku z zagrożeniem terrorystycznym.



Koncepcji alternatywnego dojścia do plaży, akceptowanych przez mieszkańców jest kilka. O wstępnych uzgodnieniach między samorządem a spółką GAZ-SYSTEM poinformował nas Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



- Jest trasa, która po utwardzeniu, będzie umożliwiała np. dojazd autobusu, który dowiezie mieszkańców Prawobrzeża do plaży. Drugie z rozwiązań to kwestia udostępnienia drogi tymczasowej przez las - powiedział prezydent Żmurkiewicz.



Pozytywną dla miasta jest także decyzja na temat tego, kto wspomniane inwestycje zrealizuje i za nie zapłaci.



- Odpowiedzialnym za utwardzenie i wytyczenie tych dróg, będzie Gaz System, który także sfinansuje prace i zapłaci za transport autobusowy - dodaje Janusz Żmurkiewicz.



Alternatywne drogi do plaży mają być gotowe pod koniec czerwca 2023 roku.