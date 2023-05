"Jeśli chorują nerki, to choruje cały człowiek" [ZDJĘCIA]

źródło: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. źródło: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

"Nefrologia to więcej niż nerki" - pod takim hasłem w Szczecinie, blisko 500 lekarzy z całego świata debatuje o przyszłości nefrologii.

To już 27. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.



- Podczas trzydniowego spotkania dyskutujemy o tym jak pomóc pacjentom wyleczyć źle funkcjonujące nerki - mówi prof. Magdalena Krajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego: - Pokazujemy, że jeśli chorują nerki, to choruje cały człowiek... Ukazujemy współpracę interdyscyplinarną i konieczność powrotu do wielkiej, starej interny.



- Chcemy, aby jak najmniej osób miało choroby związane z nerkami - dodaje prof. Kazimierz Ciechanowski, z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM: - Głównie się skupiamy na profilaktyce, aby jak najmniej ludzi doszło do takich stadiów chorób nerek, które wymagałyby zdecydowanego i agresywnego leczenia. Chodzi więc przede wszystkim o profilaktykę i edukację.



- Rozmawiamy o metodach leczenia chorób nerek, jakie mogą być w niedalekiej przyszłości stosowane - mówi prof. Leszek Domański, z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM: - Przede wszystkim działanie pewnych leków, które spowolni chorobę nerek, czyli nie doprowadzi do momentu, w którym niezbędne są dializy.



Spotkanie lekarzy nefrologów potrwa do soboty.