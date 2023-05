Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W przyszłym tygodniu ruszają egzaminy ósmoklasisty.

Uczniowie będą mieli do zdania trzy testy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" zachodniopomorska kurator oświaty Katarzyna Koszewska.



- Jeszcze w 2023 i 2024 roku nasi ósmoklasiści zdają na podstawie wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych w aneksie do informatora o egzaminie, a nie na podstawie podstaw programowych. Czyli mają jeszcze te ograniczenia wynikające z tego okresu covidowego, czyli innej pracy, często pracy zdalnej - mówi Koszewska.



Pierwszy egzamin - z języka polskiego - we wtorek.