Manewry Anakonda zakończone [ZDJĘCIA]

Fot. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana Fot. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana Fot. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana Fot. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana Fot. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana

Patrolowanie terenów, ochrona obiektów strategicznych i działania na poligonie.

12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana zakończyła ćwiczenia Anakonda. To największe tegoroczne manewry Wojska Polskiego. Ćwiczenia obejmowały m. in. przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenia hybrydowe - tłumaczy mjr Błażej Łukaszewski.



- Dwa tysiące żołnierzy uczestniczyło w tym ćwiczeniu. Wykonywali oni zadania na Pomorzu Zachodnim, Środkowym oraz na Warmii i mazurach. Musieli oni zrealizować sporo przemieszczeń ciężkiego sprzętu, zarówno dzień, jak i w nocy. Ta główna część została zakończona, teraz przyszedł czas, aby podsumować co poszło dobrze - dodaje mjr Łukaszewski.



Ćwiczenia Anakonda miały za zadanie sprawdzenie poziomu zdolności współdziałania sił zbrojnych w odpowiedzi na realne zagrożenia w regionie Morza Bałtyckiego.



Dalsze ćwiczenia dowódczo-sztabowe potrwają do października.