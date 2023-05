Szpital Wojewódzki ma nowe lądowisko dla helikopterów

Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie - Arkońska i Zdunowo Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie - Arkońska i Zdunowo

Lądowisko dla śmigłowców na dachu nowego gmachu Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie już gotowe.

Wymalowana została na nim charakterystyczna dla takich miejsc litera H. Jest również napis: Szczecin SOR Arkońska.



Nowy budynek ma pięć pięter, a także 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Znajdą się w nim dwa oddziały szpitalne dla dorosłych i dla dzieci, a także poradnie specjalistyczne.



Gotowa jest płyta lądowiska, pod którą znajduje się niezabudowana przestrzeń - mówi kierownik budowy Michał Peszko.



- Nie będzie zabudowana, bo to przestrzeń, która odpowiada za przejęcie ciśnienia od lądowiska. W tej strefie nie może się nic znajdować, co może ulec zniszczeniu. Pacjent będzie sprowadzany platformą, która bezpośrednio wyjeżdża na płytę, ścieżką pacjenta do kolejnego dźwigu i do naszego SOR-u na terenie szpitala - mówi Peszko.



Budynek ma przyjąć pierwszych pacjentów jesienią. Całkowity koszt budowy i wyposażenia to prawie 70 milionów złotych. Szpital na inwestycję otrzymał blisko 60 mln zł z Unii Europejskiej i prawie 7 mln zł z budżetu państwa.