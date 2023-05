Ograniczony dostęp do plaży. Będą odszkodowania?

Samorząd Świnoujścia będzie zabiegał o odszkodowania dla mieszkańców, którzy poniosą straty z powodu ograniczonego dostępu do plaży.

Ponad miesiąc temu z powodu zagrożenia terrorystycznego, wprowadzony został zakaz przebywania w promieniu 200 metrów od terminala LNG. Obostrzenie to obejmuje jedyną drogę do plaży w prawobrzeżnej części Świnoujścia.Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz przyznaje, że zamknięcie ul. Ku Morzu może spowodować mniejszy napływ turystów wynajmujących pokoje gościnne na Prawobrzeżu.- Wystąpiliśmy do pana wojewody, aby podjął działania, aby na zasadzie zmiany ustawy dopisać kwestie odszkodowań, które należą się tym, którzy stracą określone środki finansowe w wyniku ograniczenia dojazdu do plaż. Wiele podmiotów prywatnych rozbudowało swoje nieruchomości pod kątem turystów - tłumaczy Żmurkiewicz.Choć decyzja do wojewody nie będzie należała, to Zbigniew Bogucki zapewnia, że problemu nie zbagatelizuje.- Jeżeli będą jakieś szkody, ubytki w dochodach, to trzeba będzie je zrekompensować. Też stoję na takim stanowisku, bo to jest uczciwe i tego wymaga sprawiedliwość - powiedział Bogucki.O skali i kwotach odszkodowań konkretnie mówić będzie można dopiero po letnim sezonie.