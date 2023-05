Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu coraz bliżej [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście kończy rozmowy z inwestorem, który ma wybudować głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

W ramach inwestycji ma też powstać nowy tor podejściowy dla statków do Świnoujścia.



W czerwcu prawdopodobnie podpiszemy umowę - informuje prezes portu Krzysztof Urbaś: - Rozmowy mają wydźwięk bardzo optymistyczny. Jesteśmy na etapie końcowym. Być może zostaną zakończone w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie, także do końca czerwca ta umowa przedwstępna zostanie podpisana. Będą też dwie decyzje, które będą warunkowały termin podpisania umowy końcowej - czyli finalna decyzja rady ministrów o przyznaniu środków na tor podejściowy.



Rozmowy są prowadzone z konsorcjum firm. - Jednym z członków konsorcjum jest Qterminals z Kataru, oni są operatorem kilku terminali w rejonie Półwyspu Arabskiego oraz na Morzu Czarnym. Chcą wejść do Europy i i Świnoujście ma być ich pierwszym krokiem na tych ziemiach. Chcą wejść na Bałtyk i Morze Północne poprzez Świnoujście. Tu postawią pierwszy krok - dodaje Urbaś.



Budowę terminalu głębokowodnego w Świnoujściu wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej, gdyż terminal będzie miał podwójną rolę.



Budowa samego pirsu ma kosztować od 450 do 600 milionów euro.