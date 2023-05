Świnoujście przenosi jedną ze strzeżonych plaż

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Do przyjęcia turystów nad morzem przygotowuje się samorząd Świnoujścia, który podjął decyzję, że plaży strzeżonej w tym roku w świnoujskiej dzielnicy Warszów, na wyspie Wolin nie będzie.

Decyzja nie oznacza, że zabraknie ratowników. Zmieni się tylko lokalizacja ich patrolu. A wszystko w wyniku przeniesienia drogi do morza w prawobrzeżnej części Świnoujścia.



Zmiana dojazdu nastąpiła po tym, gdy jedyna do niedawna droga do plaży, która biegnie przy terminalu LNG, przez zagrożenie terrorystyczne została wyłączona z ruchu - o szczegółach opowiada Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz.



- Przesuniemy lokalizację plaży strzeżonej w kierunku tymczasowej drogi, którą chcemy wykonać. Mieszkańcy muszą przejść 1,5 kilometra, żeby dojść do plaży. A później jeszcze 1,2 km do plaży strzeżonej. To nieakceptowalne... Podjęliśmy decyzję, że plażę strzeżoną przeniesiemy bliżej przystanku ostatniego autobusu. Mieszkańcy wysiadający z autobusu będą mieli bezpośredni kontakt z plażą strzeżoną - tłumaczy Żmurkiewicz.



Już w wakacje na strzeżoną plażę, przesuniętą z Warszowa do Łunowa, bezpłatnie dojechać będzie można autobusem komunikacji miejskiej.