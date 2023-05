„Dotknij historii” - czyli Targ Solny Kołobrzegu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Przemysław Polanin. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przez cały weekend w centrum miasta można będzie przekonać się, jak wyglądało życie w średniowiecznej osadzie.

Targ Solny to festyn historyczny z pokazami dawnych rzemiosł. Na Skwerze Anatola Przybylskiego stanęła osada wewnątrz której odbywają się m.in. pokazy warzenia soli, rzeźbienia w drewnie czy wybijania monet, ale nie tylko.



Piotr Leszmann z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego mówi, że na miejscu czeka przede wszystkim podróż z historią.- Prawie stu rekonstruktorów, zapraszamy tych najlepszych. Bardzo dużo rzemieślników, ponad dwadzieścia stanowisk, różnorodność rzemiosł. Chodzi o to aby pokazać co tutaj było tysiąc lat temu, w czasach Chrobrego, Krzywoustego.



Najbardziej widowiskową częścią są pokazy walk średniowiecznych wojów, a każdy może spróbować także strzelania z łuku. Cała impreza potrwa dwa dni. Dziś Targ Solny czeka na zwiedzających do godz. 19, natomiast w niedzielę osada przy Baszcie Lontowej będzie czynna w godz. od 10 do 17.