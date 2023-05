PUM promuje zdrowie na festynie [ZDJĘCIA]

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]

Studenci PUM-u na ratunek zdrowiu szczecinian - na placu św. Ottona trwa festyn "Ambasador Zdrowia".

Jest też grill i występy artystyczne - a przede wszystkim przyszli medycy, którzy są do dyspozycji odwiedzających - mówi prof. Beata Karakiewicz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. - Taka wielka szczecińska majówka, która ma za zadanie przede wszystkim promować zdrowie i bezpieczeństwo. Jest to nasz obowiązek, ale wiadomo, że promocja zdrowia jest ważna, ale czy jest tak realizowana, żeby wszyscy się dowiedzieli, chyba nie, dlatego rozpoczynamy cykl takich imprez.



- Na stosiku można zobaczyć fantomy: do samobadania piersi, dziecko ułożone w łonie matki, model symulujący poród - mówi studentka.



Festyn potrwa do godziny 18.