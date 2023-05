Dziecięcy turniej piłkarski w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Ponad 1200 dzieci bierze udział w turnieju piłkarskim w Kołobrzegu. To najliczniejsza impreza sportowa w historii miasta.

Druga edycja turnieju Kołobrzeg Anchor Cup rozgrywana jest na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.Po tym, jak w ubiegłym roku na wszystkich boiskach rywalizowało ponad tysiąc zawodników i zawodniczek, tym razem udało się pobić ten rekord, o czym mówi Mateusz Zieliński z agencji Around The Sport, główny organizator zawodów. - To jest największy turniej międzynarodowy w tej części Polski. W tamtym roku były 54 zespoły, w tym 90 z dwóch krajów. Przyjeżdżają dzieci od 8 do 13 roku życia. Ponad 500 spotkań rozegramy w dwa dni turniejowe, na 14 boiskach jednocześnie.Rafał Łasecki, prezes Akademii Piłkarskiej Kotwica mówi, że ważniejsze od wyników jest zaszczepienie w dzieciach miłości do sportu. - Dzieci i młodzież, która bawi się piłką, wychodzi sprzed komputerów. Rywalizacja to może jest złe słowo - dla nich powinna być super zabawa.Imprezie towarzyszy festyn rodzinny, a cały turniej zakończy się w niedzielne popołudnie.