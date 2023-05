Wystawa szlakiem Narbutta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chcą by szczecinianie poznali Ludwika Narbutta, bo choć to postać bardzo zasłużona dla Ojczyzny, to wciąż mało znana. Na szczecińskim pogodnie stanęła wystawa poświęcona tej postaci.

Okazja jest bardzo dobra, bo mamy właśnie 160 rocznicę powstania styczniowego na ziemi Wileńskiej - mówi dr Krzysztof Szczur z Rady osiedla Pogodno, współorganizator wydarzenia.



- Jest to wystawa, która w Polsce jest po raz pierwszy, ostatnia taka była w 1963 roku w Londynie. Wystawa jest bardzo duża, 22. planszowa - pokazujemy troszeczkę ziem, na których rozgrywały się walki powstania styczniowego.



Łukasz Szełemej organizator wystawy mówi, że choć Ludwik Narbutt był wybitnym dowódcą w czasie powstania styczniowego, nie jest to postać znana w Polsce.



- Jest jedna współczesna książka, którą wydaliśmy o Narbucie. Chcemy pielęgnować pamięć tego człowieka, jego żołnierzy i pamięć o powstaniu styczniowym. Kiedy mówimy o powstaniu - mamy na myśli walki w królestwie a zapominamy o walkach na Litwie i Rusi, a tam jednym z błyskotliwych dowódców był właśnie Ludwik Narbutt.



Wystawę będzie można oglądać do godziny 18.00 na placu Waleriana Pawłowskiego na szczecińskim Pogodnie.