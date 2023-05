Źródło: Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Zaatakowali nastolatka - trafili do aresztu. To sprawa z Koszalina. Do zdarzenia doszło w środę, przed sklepem a wszystko nagrały kamery monitoringu.

Dostał mandat za prędkość jadąc... na egzamin na prawo jazdy



Poszkodowany w wyniku uderzeń doznał rozległych obrażeń głowy oraz twarzy.



Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju, grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. Na nagraniu widać jak 19 i 20-latkowie pobili 16-latka. Najpierw jeden kopnął go w twarz. Potem obaj bili go, pięściami i butelką gdy już leżał na chodniku. A wszystko o e-papierosa.Poszkodowany w wyniku uderzeń doznał rozległych obrażeń głowy oraz twarzy.Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju, grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.