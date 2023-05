Przekroczył prędkość, dostał mandat, a wszystko przez to, że spieszył się na egzamin na prawo jazdy.

To kierowca, którego w Szczecinie zatrzymali policjanci podczas akcji „Prędkość”. 44-latek jechał ulicą Przyjaciół Żołnierza, przekroczył prędkość o 16 km/h.Jak się jednak okazało, nie było to jego jedyne przewinienie. Bo nie miał on prawa jazdy. Jak tłumaczył policjantom: właśnie spieszył się na egzamin.Za przekroczenie prędkości został ukarany mandatem karnym, a sprawa kierowania bez uprawnień znajdzie swój finał w sądzie.