Spalone zwłoki mężczyzny w Resku. Czy doszło do zabójstwa? [AKTUALIZACJA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Spalone zwłoki mężczyzny odnaleziono w niedzielę po południu w Resku. Policjanci zgłoszenie otrzymali po godzinie 21.

Ciało około 40-letniego mężczyzny znajdowało się w pobliżu toru motocrossowego - mówi Szymon Martula, rzecznik policji w Łobzie.



- Przy torze motocrossowym w Resku, przy ulicy Polnej, zostało ujawnione ciało. Funkcjonariusze od niedzieli do teraz prowadzą na miejscu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łobzie, czynności mające na celu zabezpieczenie wszelkich śladów, monitoringu oraz w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, w jakich te ciało się tam znalazło - mówi Martula.



Według nieoficjalnych informacji, mogło dojść do zabójstwa. Nie jest pewne czy podpalenie było przyczyną śmierci. Policja jednak na razie nie potwierdza tych informacji.



- Wszystko powinno wyjść w trakcie śledztwa - dodaje Martula.



AKTUALIZACJA



Prokuratura wstępnie wyklucza udział osób trzecich w zdarzeniu, do którego wczoraj późnym wieczorem doszło w Resku.



Według nieoficjalnych informacji, mogło dojść do zabójstwa, a mężczyzna miał zostać porwany. Ustalenia prokuratury są jednak inne - mówi Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



- Dotychczasowe wstępne ustalenia nie potwierdzają wersji wskazującej na udział osób trzecich w doprowadzeniu do śmierci pokrzywdzonego. Zwłoki zostały zabezpieczone celem przeprowadzenia oględzin oraz sekcji. Aktualnie trwają intensywne czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy - mówi Wieczorkiewicz



Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Łobzie.