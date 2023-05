"Politycy PO kłamią ze względu na potrzeby kampanii wyborczej" [ZDJĘCIA]

Leszek Dobrzyński, poseł PiS. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Artur Szałabawka, poseł PiS.Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wprowadzimy 800 plus dopiero od stycznia przyszłego roku właśnie ze względu na inflację - mówili na konferencji posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzynski ostrzega jednocześnie, że jeżeli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, program ten będzie zagrożony.



- Mamy oczywiście pana Grabowskiego, doradcę Platformy Obywatelskiej, który wzywa, że cytuję: "należy wycofać bezskuteczne programy socjalne, np. 500+". Mamy również pana Schetynę, że 500 plus zdemolowało demografię. No i oczywiście ostatnia wypowiedź pana Żakowskiego, wspierającego PO: Platforma będzie pilnowała, żeby biedota nie przeżarła całego PKB - mówi Dobrzyński.



Spełnimy te obietnice, gdyż jesteśmy partią wiarygodną - zapewnił Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Z jednej strony mamy deklaracje, które są wiarygodne, bo można szanować lub nie szanować Prawo i Sprawiedliwość, ale nawet nasi oponenci polityczni czy osoby, które nie sprzyjają PiS-owi mówią, że Prawo i Sprawiedliwość w swoich deklaracjach jest wiarygodne. A po drugiej stronie mamy tzw. osiem gwiazdek Tuska - mówi Szałabawka.



O wiarygodności polityków mówił dziś też radny sejmiku województwa z Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski.



- Dzisiaj Donald Tusk mówił o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Przypomnę, miał osiem lat. Dwa złote wzrosła kwota wolna od podatku. Jak słyszę z ust polityków i polityczek Platformy Obywatelskiej, że oni już mieli w szufladzie napisany program 500 plus, to co robili przez 8 lat, dlaczego go nie wprowadzili? - mówi Niburski.



Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, obecnie "politycy Platformy Obywatelskiej kłamią - głównie ze względu na potrzeby kampanii wyborczej".