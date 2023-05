Kolizja i korki na placu Kościuszki. Problemy kierowców nie tylko tam

Fot. Facebook Grupa Suszą Szczecin / Szymon Ca Mat. Google Maps

Częściowo zablokowany jest plac Kościuszki w Szczecinie.

Kierowcy dzwonią do nas w tej sprawie.



- Kolizja, wszystko od strony Piastów stoi. Dwa auta, Audi i jakiś Nissan, także proszę uważać i omijać szerokim łukiem - mówi słuchaczka.



Na nitce w kierunku Pomorzan doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Korek w kierunku Pomorzan sięga placu Szarych Szeregów.



Spore korki także na placu Zwycięstwa. Tutaj drogowcy od niedzielnego poranka układają asfalt. Prace w tej części Szczecina potrwają do środy, do godzin wieczornych.



Prawie godzinę oczekiwać muszą kierowcy na wjazd na karsiborski prom. I to zarówno od strony wyspy Uznam, jak i od strony wyspy Wolin.