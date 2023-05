Reparacje wojenne od Niemiec? Zapytaliśmy o opinie mieszkańców Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Co na temat polskich starań o wypłatę odszkodowań za drugą wojnę światową sądzą mieszkańcy Szczecina?

Na biurka najważniejszych niemieckich polityków oraz do mediów trafi przetłumaczony raport o stratach wojennych Polski. Na temat odszkodowań dziś w Berlinie z niemieckimi parlamentarzystami rozmawia wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.



Zapytaliśmy szczecinian, co sądzą o wypłacie reparacji.



- Jestem za tym, żeby odzyskać te wszystkie, bo tyle co zniszczyli nas, to jeszcze im darować? Absolutnie. - To znaczy ja uważam, że to nie jest ten czas. My mamy inne sprawy i inne tematy, które są do załatwienia w Unii z Niemcami. - Myślę, że dobrze, że tak powinno być. Jak najbardziej. - Nie. Uważam, że to bez sensu. Tyle lat już po wojnie, trzeba było wcześniej się upominać, a nie teraz. - Bardzo dobrze. Powinni dużo płacić nam, ile my się nacierpieliśmy. Nie darować. - Myślę, że nie powinniśmy się już ubiegać. Tak odległa sprawa, także nie jestem za tym - mówią szczecinianie.



Ogólna kwota strat poniesionych przez Polskę w wyniku inwazji Niemiec wynosi 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. Raport w tej sprawie przedstawiono 1 września zeszłego roku.