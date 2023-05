Miała być kwietna łąka, są chwasty i wydeptane ścieżki

Kwietna łąka przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Kwietna łąka przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie bez kwiatów.

Dwa lata temu na pasie zieleni pomiędzy jezdniami posiano m.in. maki, szałwie i dziewanny. Rośliny jednak nie przetrwały. Zamiast nich rosną trawy i chwasty, ponadto właściciele psów wydeptali w wielu miejscach ścieżki.



Jak informuje Paulina Łątka z biura prasowego szczecińskiego magistratu, w tym roku żadne prace naprawcze czy pielęgnacyjne nie są planowane, ponadto "łąka kwietna, to w założeniach jest to taka forma zagospodarowania zieleni, która sama się utrzymuje".



O łąki trzeba dbać - mówił z kolei w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prof. Teodor Kitczak z Pracowni Łąkarstwa i Melioracji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.



- Powinniśmy już zacząć przygotowania odpowiedniej mieszanki z dodatkiem roślin, przede wszystkim tych dostarczających azot. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję na niedostatek wilgoci, to też możemy tutaj ograniczać przez dobór gatunków mniej intensywnych - mówił Kitczak.



Koszt utworzenia łąki przy 26 Kwietnia to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Miasto dodaje, że teraz "będzie obserwować, co będzie się z tą łąką działo przez cały sezon".