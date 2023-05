7 milionów złotych z programu "Ciepłe mieszkanie" dla gmin z naszego regionu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

11 gmin z zachodniej części województwa otrzymało pieniądze na docieplenie budynków lub wymianę kotłów z programu "Ciepłe mieszkanie". Dziś rozdysponowano ponad 7 milionów złotych. Pieniądze trafiły m.in. do Trzebiatowa, Pyrzyc, Morynia, mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Marek Subocz.

- Cieszę się, że tegminy, którym dzisiaj przekazuję te umowy, zdecydowały się i poinformowały również mieszkańców, bo przecież to oni najpierw wnioskowali do gminy o te środki, następnie gmina zbierała całą tą listę i przekazywała do wojewódzkiego funduszu i my na podstawie tej listy zbiorczej przyznawaliśmy państwu te kwoty - mówi Subocz.



O pieniądze nie wnioskowała żadna duża gmina, zwrócił uwagę wojewoda zachodniopomorski - Zbigniew Bogucki.



- Teraz już zostało niespełna 50 milionów, nadal jest to olbrzymia kwota. 27 samorządów ze 113 aplikuje, gdzie są pozostałe? Czy nie ma potrzeb? Mówił o tym pan poseł Leszek Dobrzyński. Ja jestem przekonany, że te potrzeby są, tylko to jest rola samorządów.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński apelował, aby składać wnioski na dofinansowanie takich inwestycji.



- Apel do wszystkich mieszkańców w tych gminach, gdzie ten program tym razem nie zafunkcjonował, idźcie do swoich władz i zapytajcie się. Ta pomoc finansowa jest, wystarczy wyciągnąć rękę, złożyć wniosek. Każdemu się przyda.



Pieniądze w ramach programu Ciepłe Mieszkanie są przyznawane w zależności od dochodu. W całym kraju Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Funduszami Ochrony Środowiska przeznaczyło na ten cel 1,4 mld złotych. Do naszego regionu trafiło 70 milionów złotych.