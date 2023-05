Pierwsi plażowicze nad morzem [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu pojawili się pierwsi plażowicze. W poniedziałek słupek rtęci przekroczył znacznie 20 stopni Celsjusza.

Nad morzem czuć już lato. To miła odmiana po długich chłodnych tygodniach. Plaża na całej długości jest pełna wypoczywających rodzin.



Taki widok do niedawna był wręcz niemożliwy. Jeszcze w niedzielę spacer po Świnoujściu bez choćby cienkiej kurtki był ryzykowny. Dziś bluzy i długie spodnie turyści i mieszkańcy porzucili na rzecz kąpielowych strojów.



- Rewelacyjna pogoda. Wczoraj było chłodno, ale dziś jest dokładnie tak jak latem. - Jest 24, fajnie jest. Bawimy się z siostrą. - Bardzo ciepło, piasek dogrzewa. Bardzo fajnie jest. - Nie za gorąco. Nie lubię upałów, także jest super. - Pierwszy raz na leżakach. Było zimno, wiało, a dzisiaj jest pogoda w sam raz. Można się opalać, odpocząć, trochę nogi zamoczyć - mówią plażowicze.



Ze słońca zadowoleni są także nadmorscy sprzedawcy i gastronomicy. - Jak się robi pogoda, to zawsze goście przychodzą, także popyt jest.



Z dobrej pogody warto korzystać, bo w połowie tygodnia znów ma przyjść ochłodzenie. Synoptycy zapowiadają jedynie 15 stopni powyżej zera.