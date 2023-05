Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Upił się i zabił. Wyrok 14,5 roku więzienia usłyszał Piotr P. za zabójstwo z 2021 roku.

Ofiarą Piotra P. był 85-latek, który napadnięty został we własnym mieszkaniu w Krajniku Dolnym. Śledczy ustalili, że mężczyzna był bity tępym narzędziem, co doprowadziło do jego śmierci.



Jak mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Dariusz Ścisłowski, nie ma wątpliwości o winie oskarżonego, który miał być złapany prawie na gorącym uczynku. Oskarżony nie przyznaje się do winy.



Wyrok jest nieprawomocny.