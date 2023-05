Projekt budowy części terminalu instalacyjnego zakończony

Pod koniec miesiąca zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę części hydrotechnicznej terminalu instalacyjnego do morskich farm wiatrowych w Świnoujściu.

Tą część inwestycji realizuje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - mówi Krzysztof Urbaś, prezes portu.- Został zakończony projekt na budowę tej inwestycji. W tej chwili trwają ostatnie uzgodnienia i do końca maja to powinno być gotowe. Tak abyśmy mogli na przełomie maja i czerwca rozpocząć przetarg na wykonawcę - mówi Urbaś.Terminal instalacyjny morskich farm wiatrowych będzie miał dwa nabrzeża. W niektórych miejscach będą one mogły utrzymać bardzo ciężkie konstrukcje.- Każdy około 250 m. One pozwolą zawijać statkom o długości od 160 do 220 metrów i szerokości od 50 do 60 m. Zanurzenie maksymalne, jakie tutaj jest dopuszczalne w Świnoujściu po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m, to 11 metrów - mówi prezes portu.Część lądowa terminalu to zadanie spółki należącej do Orlenu. Pierwsze prace porządkowe już się rozpoczęły.W terminalu instalacyjnym będą montowane wieże wiatraków i ładowane na statki, które zawiozą je w morze, gdzie zostaną ustawione.