Zabytkowy jacht ocalony od zapomnienia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ma ponad 7 metrów długości, jest z drewna mahoniowego i został zbudowany w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej w 1964 roku.

Mowa o jachcie klasy FolkBoat, który dziś - po długiej przerwie i generalnym remoncie - wrócił na wody Zalewu Szczecińskiego.



- Wyremontowała go Fundacja Klasyczne Jachty - mówi przedstawiciel Fundacji Marcin Wągiel: - Wymieniliśmy ładny kawał poszycia, denniki, kawałek wzdłużnika, całą instalację elektryczną, troszkę elektroniki. Oczywiście wszystkie lakiery i farby są nowe, również same okna.



- Namówiłem właściciela, aby jacht wrócił w zachodniopomorskie strony - dodaje Marcin Wągiel: - To jest FolkBoat, który od zawsze był w Szczecinie, miał krótki epizod trójmiejski, ale po paru latach spędzonych na wschodzie wrócił tutaj do siebie. Jest to łódka prywatna, ale udało mi się namówić właściciela, aby wrócił w te strony i w tym momencie jest rezydentem Trzebieży.



Trzebieska Fundacja przywraca do życia klasyczne jachty jako dobra kultury i dziedzictwa narodowego.