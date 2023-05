Jest decyzja radnych ws. rozszerzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na szczecińskim Wielgowie nie powiększy się. Radni negatywnie zaopiniowali włączenie w teren ośrodka sąsiadującej działki przy ulicy Łowczych 8.

Musimy wydać taką, a nie inną opinię, gdyż plan zagospodarowania nie pozwala na wydanie takiej zgody - mówi Anetta Kieszkowska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.



- Pozyskaliśmy informację z Wydziału Administracji Budowlanej, która to stwierdziła niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ tam ten teren nie jest przeznaczony pod prowadzenie tego typu działalności - mówi Kieszkowska.



Drugim z argumentów przeciw rozszerzeniu terenu ośrodka były zastrzeżenia wynikające z kontroli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.



Nieprawidłowości wykazane przy kontrolach dotyczą jedynie kwestii administracyjnych i braku umów na działanie na określonych terenach - mówi Michał Kudawski, prowadzący ośrodek.



- Nieprawidłowości wiązały się właśnie z tym, że podejmujemy zwierzęta nie tylko z gmin ościennych, ale również z gminy Miasto Szczecin. Co prawda nie mamy podpisanej umowy i to też było powiedziane, ale w przypadku godzin nocnych, czy dni świątecznych, robimy to pro bono i podejmujemy te zwierzęta z terenu gminy Miasto Szczecin - mówi Kudawski.



23. radnych zagłosowało za przyjęciem stanowiska, dwóch było przeciwnych, a czterech wstrzymało się od głosu.