Kolejne pieniądze na drogi w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejne dofinansowania na przebudowę dróg gminnych i powiatowych w naszym regionie - to w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Symboliczne czeki - z kwotami na wsparcie lokalnych inwestycji - przekazano dziś samorządowcom.



Najwięcej - bo ponad 10 milionów złotych - na rozbudowę ulic: Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej otrzymał Stargard.



- To dla miasta ważna inwestycja - przyznaje Prezydent Stargardu Rafał Zając: - To typowa rewitalizacja kwartału historycznego Stargardu. Mamy tu ulice, które wymagały tej modernizacji. Pojawiają się piękne, w dużej części historyczne nawierzchnie, dużo zieleni, ścieżki rowerowe. To będzie piękny akcent, który niejako domknie rewitalizację tych kwartałów.



- To jest program, który zmienił obraz dróg gminnych i powiatowych - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski: - Tych dróg, które - krótko mówiąc - są najbliżej nas, którymi mieszkańcy poruszaj się najczęściej - do szpitala, szkoły, zakładów pracy czy urzędów, załatwiając bieżące sprawy życia codziennego.



Łączna kwota na budowę lub przebudowę dróg lokalnych na Pomorzu Zachodnim w 2023 roku, to ponad 100 milionów złotych.