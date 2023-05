Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeska drogówka zatrzymała pirata drogowego, który pędził ulicami miasta. Mężczyzna otrzymał wysoki mandat i na dłużej pożegnał się z prawem jazdy.

Mundurowi pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie zauważyli nadjeżdżający z dużą prędkością samochód. Pomiar prędkości wykazał, że volkswagen poruszał się 123 km/h w terenie zabudowanym. Dodatkowo kierowca wyprzedzał inny pojazd znajdujący się na przejściu dla pieszych.



Piratowi drogowemu - za przekroczenie prędkości - zatrzymano prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące. Otrzymał on również mandat karny w wysokości 3000 zł. Kierowca na dłużej pożegna się jednak z prawem jazdy, gdyż za popełnione wykroczenia drogowe, policjanci nałożyli na niego 28 punktów karnych przez co przekroczył on dopuszczalny limit.



Do sądu trafił już wniosek o odebraniu mu uprawnień do prowadzenia pojazdów na dłuższy okres.