Rodzina sokołów z Elektrowni Dolna Odra coraz większa - wykluły się dwa małe ptaki.

Zostały już zaobrączkowane przez sokolników ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" z Włocławka. To samiec i samiczka; w ciągu dwóch tygodni będą latać.



Gniazdo sokołów znajduje się na kominie elektrowni. Jednak na nowej platformie przygotowano dla nich nowe miejsce. Tam nad gniazdem zamontowana jest kamerka, by można było podglądać ptaki.



Przeprowadzka planowana jest na przyszły rok. Gniazdo na kominie znajduje się od 20 lat.