Jacyna-Witt: Gryfia będzie najlepszą stocznią remontową w basenie Morza Bałtyckiego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie ma zagrożenia upadłości i problemów finansowych. Stocznia Remontowa Gryfia jest rentowna - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" Małgorzata Jacyna-Witt, radna PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i członkini rady nadzorczej stoczni.

W ciągu ostatnich lat nastąpiła zmiana roli, jaką spełnia stocznia. Skupiamy się na remontach - mówiła Jacyna-Witt



- To jest przestawienie zupełnie wajchy i sposobu myślenia o przemyśle stoczniowym w Szczecinie. Opłacalne. I mało tego, Morska Stocznia Remontowa Gryfia, po wybudowaniu przez Stocznię Szczecińską tego doku, będzie najlepszą, największą, najbardziej przygotowaną do remontu statków stocznią w basenie Morza Bałtyckiego. Myślę, że to jest ogromne osiągnięcie Krzysztofa Zaremby - mówi Jacyna-Witt.



W Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia trwa budowa nowego doku. Inwestycja obejmuje też modernizację nabrzeża, budowę pirsu do którego będzie zacumowany dok pływający, powstanie też dodatkowe połączenie kablem energetycznym z przeciwległego brzegu. To jedna z największych obecnie realizowanych inwestycji w branży morskiej.