Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przed oszustami ostrzega zachodniopomorski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mają oni rozsyłać fałszywe SMS-a.

W ostatnim czasie pojawiły się wiadomości SMS o treści: "Masz do odebrania świadczenie z ZUS".



- Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła wiadomości SMS-owych ani e-maili, które dotyczą świadczeń. Pamiętajmy, by zachować szczególną ostrożność, kiedy otrzymujemy wiadomości SMS-owe czy e-mailowe o podejrzanej treści, kiedy wzbudzają one nasze wątpliwości, zwłaszcza te wiadomości, które zawierają linki czy załączniki - przestrzega Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.



W ten sposób możemy na przykład udostępnić swoje wrażliwe dane.