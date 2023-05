Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Do 4 lipca między Berlinem a Szczecinem nie będą kursowały pociągi.

Przewoźnik przedłużył ten termin. To w związku z modernizacją linii kolejowej.



Wstrzymane są wszystkie bezpośrednie i przesiadkowe pociągi na tej trasie. Do Angermünde dojedziemy autobusem zastępczym. Stamtąd do Berlina jeżdżą już pociągi.



Remont trwa po niemieckiej stronie trasy. Po zakończeniu prac ma się skrócić czas podróży do stolicy Niemiec do 90 minut. Mają one potrwać do 2026 roku.