Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Ponad 300 tysięcy złotych trafiło dziś do lokalnych organizacji pozarządowych na działania na rzecz zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, ale też na wspieranie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Największą dotację uzyskał Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który otrzymał 50 tysięcy złotych. Środki te trafią do schronisk i noclegowni dla bezdomnych w Szczecinie, Stargardzie i Świnoujściu.



- Te fundusze pomogą nam sfinansować bieżącą działalność schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych zarówno w kwestii podnoszenia standardu takich placówek, utrzymania, zapłacenia za - jednak dosyć drogie - media, doposażenia tych placówek, do zakupu środków chemicznych czy żywności - wyliczał dyrektor szczecińskiego Caritasu, ksiądz Maciej Szmuc.



Wsparcie z budżetu wojewody zachodniopomorskiego trafiło dziś w sumie do 11 organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu.