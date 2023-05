Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolizja na przejeździe kolejowym w Barnówku pod Dębnem.

Dzwonicie do nas w tej sprawie.



- Koło przepompowni ropy naftowe zderzyła się ciężarówka z pociągiem. Droga zablokowana, trzeba jechać objazdami. Czasami puszczają ruch wahadłowy, ale to jest bardzo rzadkie, są to interwały - mówi słuchacz.



Jak informuje straż pożarna, pociąg zderzył się z busem. Nie ma osób poszkodowanych.



Ruch odbywa się wahadłowo.