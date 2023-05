Ponad 1000 ofert na Targach Pracy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Praca szuka człowieka - czyli trwają Targi Pracy w hali Netto Arena.

- Na razie chodzę między stanowiskami, rozmawiam, pytam się. - Przed chwilą rozmawiałem o stanowisku IT. Była taka ciekawa firma.



- Głównie pytania padają o stanowiska w Departamencie Produkcji, czyli aparatowy instalacji chemicznej, na które cały czas stale prowadzimy rekrutacje - mówi Monika Urbanik-Pająk, kierownik Biura Rekrutacji i Rozwoju Grupa Azoty.



- Staramy się przedstawić wszelkie możliwości, które oferuje dzisiaj Wojsko Polskie - mówi kapitan Kulesza, Wojskowe Centrum Rekrutacji Szczecin.



- Mamy tutaj całą listę. Przeważnie są to osoby na stanowiska produkcyjne. Tylko mieć chęci do pracy. Fajna jest atmosfera, polecam - mówi Sylwia Gabryś, kierownik Działu Kadr i Płac Stoczni Remontowej Gryfia.



- Targi Pracy to tysiąc możliwości na odmianę w swoim życiu zawodowym. Ponieważ 94 wystawców oferuje ponad 1000 ofert pracy, staży i praktyk - mówi Andrzej Ulhurski, Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego.



Targi Pracy zakończą się o godzinie 16.